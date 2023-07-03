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Каспаров тратит гранты от американских НКО якобы на защиту демократии в США

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Шахматист и политик Гарри Каспаров растрачивает гранты от американских НКО якобы на защиту демократии в Соединённых Штатах.
Каспаров тратит гранты от американских НКО якобы на защиту демократии в США
  • AP

Об этом сообщает RT со ссылкой на отчёт его фонда Renew Democracy Initiative (RDI) перед Налоговой службой США.

Уточняется, что в 2021 году Каспаров получил на борьбу с угрозами $644,6 тыс. (57,6 млн рублей).

Согласно данным, половина грантов и пожертвований была потрачена на пиар ($31,2 тыс., или 2,7 млн рублей), зарплаты и премии ($221,8 тыс., или 19,7 млн рублей), а также на перелёты и командировки ($31,7 тыс., или 2,8 млн рублей).

Ранее Министерство юстиции России добавило Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

 

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