Суд составил протокол на Гарри Каспарова за неуказание статуса иноагента

Суд составил протокол в отношении Гарри Каспарова* за неуказание статуса иноагента в интернете.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Хамовнический суд столицы, где 3 октября был зарегистрирован протокол.

Отмечается, что дата рассмотрения административного протокола пока не назначена.

За производство и распространение в сети материалов без указания статуса иноагента может грозить штраф на сумму от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее Министерство юстиции России добавило Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.