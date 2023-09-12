Юрист Ремесло связал конфликт между «Проектом» и Gulagu.net с борьбой за гранты

Комментируя в беседе с RT расследование издания «Проект»*, в котором его создатель Роман Баданин** неожиданно и агрессивно раскритиковал деятельность соратника по оппозиции Владимира Осечкина*** и его ресурс Gulagu.net, юрист Илья Ремесло отметил общее обострение отношений среди антироссийских структур за рубежом.

По его словам, участившиеся конфликты между бывшими антикремлёвскими силами связаны с сокращением иностранного финансирования, когда за каждый потенциальный грант разворачивается ожесточённая конкурентная борьба.

«Всё это внутривидовая борьба. До нынешней истории с Осечкиным было нападение «Проекта» на «Медузу»****, когда её обвиняли в выдумывании инсайдов. Тут мы просто видим элементы борьбы за гранты. Ну и Осечкина пытаются просто вытеснить с этой поляны. Причём там и навальнисты подключились, и другие», — пояснил Илья Ремесло.

Говоря о доходах Gulagu.net, Ремесло подчеркнул непрозрачность и неподотчётность финансирования организации.

«Осечкин вообще непонятно за счёт чего живет. «Проект» прав, у него действительно очень странные поступления, какие-то разовые пожертвования в сотни тысяч долларов, пришедшие на Bitcoin-кошелёк в течение очень короткого отрезка времени», — заметил юрист.

Напомним, после публикации критического материала «Проекта», Осечкин вышел в эфир на своём YouTube-канале, где провёл более чем трёхчасовой стрим, в котором попытался оправдаться и разоблачить обвинения, выдвинутые против него «Проектом».

В подписи к видео он оставил множество ссылок на криптовалютные кошельки и сервисы приёма пожертвований. RT изучил эти ресурсы и выяснил, что «продержаться на одних донатах» Gulagu.net не смог бы. Так, за время эфира ни один подписчик не сделал Осечкину пожертвования в криптовалюте, а последние транзакции в блокчейне оказались датированы июлем-августом этого года, согласно анализатору транзакций Blockchair.

На строгой криптовалютной диете, как выяснил RT, Gulagu.net продолжает сидеть уже длительное время. За год, например, на кошелёк в Bitcoin прислали меньше одной тысячи долларов.

Помимо этого, к видео Осечкин прикрепил ссылки на альтернативные сервисы для получения «донатов» — иностранные Boosty и Patreon. Однако и эти каналы, как свидетельствуют цифры, большой популярностью не пользуются: при регистрации 822 тыс. подписчиков на YouTube Осечкина поддерживают лишь 120 человек на Patreon и 312 — на Boosty. Вместе это составляет 0,05% от общего размера аудитории.

Как ранее сообщал RT, Владимир Осечкин и ресурс Gulagu.net известен своими публикациями про пытки заключённых во ФСИН, а также критикой российских вооружённых сил.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

** Баданин Роман Сергеевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 15.07.2021.

*** Осечкин Владимир Валерьевич признан иностранным агентом решением Минюста РФ от 20.01.2023.

**** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.