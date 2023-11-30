Зеленский выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО

Владимир Зеленский выразил сомнение, что Украина в будущем присоединится к НАТО.

При этом он подчеркнул, что укрепление нацбезопасности страны является приоритетным направлением.

«А как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО», — сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая программа сотрудничества НАТО и Украины не содержит каких-либо инноваций.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран — членов альянса подтвердили готовность поддержать Украину на её пути вступления в блок.