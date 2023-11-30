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Песков: новая программа сотрудничества НАТО и Украины не содержит инноваций

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Новая программа сотрудничества НАТО и Украины не содержит каких-либо инноваций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: новая программа сотрудничества НАТО и Украины не содержит инноваций
  • РИА Новости

В ходе общения с журналистами официальный представитель Кремля заявил, что альянс будет и дальше взаимодействовать с Киевом. И это, по словам Пескова, совершенно очевидно.

«Здесь нет никаких инноваций, это не первая программа сотрудничества. Было совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной», — заявил Песков.

Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что Запад боится ситуации с «победой» Украины.

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