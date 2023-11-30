Песков: новая программа сотрудничества НАТО и Украины не содержит инноваций
- РИА Новости
В ходе общения с журналистами официальный представитель Кремля заявил, что альянс будет и дальше взаимодействовать с Киевом. И это, по словам Пескова, совершенно очевидно.
«Здесь нет никаких инноваций, это не первая программа сотрудничества. Было совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной», — заявил Песков.
Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что Запад боится ситуации с «победой» Украины.