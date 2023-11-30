Экс-главком НАТО Бридлав заявил, что Запад боится ситуации с «победой» Украины
- AFP
По его словам, никто не может точно предсказать, что произойдёт «в случае поражения России».
«Но этот страх парализует многих политиков на Западе. Они не знают, как справиться с этим риском», — сказал Бридлав в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Запад и некоторые украинские политики начинают подготавливать население к мирному урегулированию конфликта с Россией.