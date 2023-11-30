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Экс-главком НАТО Бридлав заявил, что Запад боится ситуации с «победой» Украины

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Страны Запада опасаются ситуации, при которой Украина одержит «победу» в конфликте с Россией. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.
Экс-главком НАТО Бридлав заявил, что Запад боится ситуации с «победой» Украины
  • AFP

По его словам, никто не может точно предсказать, что произойдёт «в случае поражения России».

«Но этот страх парализует многих политиков на Западе. Они не знают, как справиться с этим риском», — сказал Бридлав в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Запад и некоторые украинские политики начинают подготавливать население к мирному урегулированию конфликта с Россией.

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