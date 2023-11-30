Экс-главком НАТО Бридлав заявил, что Запад боится ситуации с «победой» Украины

Страны Запада опасаются ситуации, при которой Украина одержит «победу» в конфликте с Россией. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

По его словам, никто не может точно предсказать, что произойдёт «в случае поражения России».

«Но этот страх парализует многих политиков на Западе. Они не знают, как справиться с этим риском», — сказал Бридлав в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Запад и некоторые украинские политики начинают подготавливать население к мирному урегулированию конфликта с Россией.