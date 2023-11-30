Политолог Бортник: Запад и Украина готовят народ к перемирию с Россией

Украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение в эфире «Новости.LIVE», что Запад и некоторые украинские политики начинают подготавливать население к мирному урегулированию конфликта с Россией.

«Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружьё уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду», — сказал Бортник.

По его словам, на приближение переговоров влияют снижение объёмов помощи со стороны Запада, а также провал попытки перетянуть страны Юга на сторону Киева.

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал Запад заставить Владимира Зеленского начать переговоры.

Также глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил о необходимости проведения на Украине референдума по переговорам.