Политолог Бортник: Запад и Украина готовят народ к перемирию с Россией
«Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружьё уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду», — сказал Бортник.
По его словам, на приближение переговоров влияют снижение объёмов помощи со стороны Запада, а также провал попытки перетянуть страны Юга на сторону Киева.
Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал Запад заставить Владимира Зеленского начать переговоры.
Также глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил о необходимости проведения на Украине референдума по переговорам.