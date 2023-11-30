RT в Telegram
Подпишись

Политолог Бортник: Запад и Украина готовят народ к перемирию с Россией

Короткая ссылка
Украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение в эфире «Новости.LIVE», что Запад и некоторые украинские политики начинают подготавливать население к мирному урегулированию конфликта с Россией.

«Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружьё уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду», — сказал Бортник.

По его словам, на приближение переговоров влияют снижение объёмов помощи со стороны Запада, а также провал попытки перетянуть страны Юга на сторону Киева.

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал Запад заставить Владимира Зеленского начать переговоры.

Также глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил о необходимости проведения на Украине референдума по переговорам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить