Западным странам нужно подтолкнуть Владимира Зеленского к проведению переговоров с Россией. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В своей социальной сети Х он подчеркнул, что начать диалог с Москвой необходимо как можно скорее.

«Давайте остановим эту бойню, перестанем призывать украинцев в армию против их воли, давайте заставим Зеленского пойти на переговоры», — сказал политик.

Филиппо также отметил, что в эфире французского телевидения стали чаще звучать мнения о прекращении поддержки Украины.

Ранее российский президент Владимир Путин во время речи на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.