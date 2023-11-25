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Французский политик Филиппо призвал Запад заставить Зеленского начать переговоры

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Западным странам нужно подтолкнуть Владимира Зеленского к проведению переговоров с Россией. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Французский политик Филиппо призвал Запад заставить Зеленского начать переговоры
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

В своей социальной сети Х он подчеркнул, что начать диалог с Москвой необходимо как можно скорее.

«Давайте остановим эту бойню, перестанем призывать украинцев в армию против их воли, давайте заставим Зеленского пойти на переговоры», — сказал политик.

Филиппо также отметил, что в эфире французского телевидения стали чаще звучать мнения о прекращении поддержки Украины.

Ранее российский президент Владимир Путин во время речи на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

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