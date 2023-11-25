Французский политик Филиппо призвал Запад заставить Зеленского начать переговоры
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В своей социальной сети Х он подчеркнул, что начать диалог с Москвой необходимо как можно скорее.
«Давайте остановим эту бойню, перестанем призывать украинцев в армию против их воли, давайте заставим Зеленского пойти на переговоры», — сказал политик.
Филиппо также отметил, что в эфире французского телевидения стали чаще звучать мнения о прекращении поддержки Украины.
Ранее российский президент Владимир Путин во время речи на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.