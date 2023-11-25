Арахамия заявил о необходимости проведения на Украине референдума по переговорам

Глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1» предложил вынести на референдум вопрос о переговорах по конфликту.

По его словам, власти Киева сейчас не могут себе диалог из-за слабой переговорной позиции.

«Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют... Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум», — цитирует Арахамию РИА Новости.

Он добавил, что ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

Арахамия отметил, что этого не случилось ещё и потому, что для этого нужно было изменить Конституцию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что давить насчёт проведения переговоров по Украине надо не на Россию, а на тех, кто отказался от диалога.