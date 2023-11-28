Столтенберг: страны НАТО сообщили о готовности поддержать Украину на пути в блок

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран — членов Североатлантического альянса подтвердили готовность поддержать Украину на её пути вступления в блок.

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Об этом он сообщил по результатам проведения первого дня заседания глав МИД объединения в Брюсселе, передаёт ТАСС. Также Столтенберг сообщил о готовности стран НАТО поддерживать Киев. «На нашей сегодняшней встрече союзники подтвердили решимость поддержать Украину на её пути в НАТО и непоколебимую поддержку Киева», — добавил генсек. Ранее портал EURACTIV сообщил, что страны НАТО одобрят упрощённый план вступления Украины в альянс.