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Столтенберг: страны НАТО сообщили о готовности поддержать Украину на пути в блок

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран — членов Североатлантического альянса подтвердили готовность поддержать Украину на её пути вступления в блок.
Столтенберг: страны НАТО сообщили о готовности поддержать Украину на пути в блок
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом он сообщил по результатам проведения первого дня заседания глав МИД объединения в Брюсселе, передаёт ТАСС.

Также Столтенберг сообщил о готовности стран НАТО поддерживать Киев.

«На нашей сегодняшней встрече союзники подтвердили решимость поддержать Украину на её пути в НАТО и непоколебимую поддержку Киева», — добавил генсек.

Ранее портал EURACTIV сообщил, что страны НАТО одобрят упрощённый план вступления Украины в альянс.

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