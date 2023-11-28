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EURACTIV: страны НАТО одобрят упрощённый план вступления Украины в альянс

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Упрощённая программа реформ, требующихся для вступления Украины в НАТО по завершении вооружённого конфликта, встретит поддержку в лице глав МИД стран — участниц альянса. Такую информацию приводит портал EURACTIV.
EURACTIV: страны НАТО одобрят упрощённый план вступления Украины в альянс
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как следует из распространённого порталом сообщения, НАТО и Украина 29 ноября согласуют список задач, необходимых для будущего вступления страны в альянс.

Речь идёт о предложенной Киевом «адаптированной годовой национальной программе», составленной с учётом рекомендаций членов НАТО.

Примечательно, что некоторые страны — участницы НАТО, среди которых оказались Германия и США, не хотели освобождать Украину от необходимости реформирования. Вместе с тем они согласились на отдельную программу.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо.

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