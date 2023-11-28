Столтенберг заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо, — страна будет приглашена в блок после выполнения всех условий и согласия союзников, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы продолжим поддерживать её в проведении необходимых реформ на пути к членству... Лидеры решили пригласить Украину к вступлению, когда будут выполнены все условия и союзники согласятся», — сказал он в интервью Index.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.

Ранее она сообщила, что чиновники на Украине могли присвоить до 36% финансовой помощи Запада.

Кроме того, по её словам, Запад «звериной хваткой» вцепился в Армению после провала на Украине.