Столтенберг заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо
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«Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы продолжим поддерживать её в проведении необходимых реформ на пути к членству... Лидеры решили пригласить Украину к вступлению, когда будут выполнены все условия и союзники согласятся», — сказал он в интервью Index.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.
Ранее она сообщила, что чиновники на Украине могли присвоить до 36% финансовой помощи Запада.
Кроме того, по её словам, Запад «звериной хваткой» вцепился в Армению после провала на Украине.