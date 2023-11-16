Захарова: вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.

По её словам, позиция Россия не изменилась ещё с 2008 года, когда альянс впервые пообещал Киеву членство.

«По частям или без каких-то частей — в каком угодно виде вступление Украины в североатлантический блок для России неприемлемо», — сказала дипломат.

Также Захарова заявила, что чиновники на Украине могли присвоить до 36% финансовой помощи Запада.

Кроме того, по её словам, Запад «звериной хваткой» вцепился в Армению после провала на Украине.