«В России этого не простят»: как русскоязычные эмигранты в Испании спонсируют ВСУ при поддержке Ходорковского

Испанская некоммерческая организация русскоязычных эмигрантов La Asociación de Rusos Libres (LARL) собирает деньги для «русских батальонов» в составе Вооружённых сил Украины. За 2023 год в помощь Киеву на поле боя им перевели не менее €29 тыс., подсчитал RT. На эти деньги куплены дроны, оптические прицелы, экипировка и медицинские расходники. Организацию поддерживает основатель «Открытой России»*, в прошлом российский олигарх и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский**. Активистам LARL с паспортами РФ в случае возвращения на родину грозят уголовные дела, предупреждают юристы: им могут инкриминировать государственную измену и финансирование террористической организации.

«Ассоциация свободных россиян» основана российскими гражданами, проживающими в Испании, не поддерживающими диктаторский путинский режим, а также войну на Украине», — написано на сайте La Asociación de Rusos Libres. Организация позиционирует себя как собрание «протестных россиян» в Испании, активистское и политическое объединение.

LARL была создана в конце 2022 года — таковы даты регистрации её Telegram-канала и доменного имени сайта.

Организацию основала переводчица с испанского Юлия Таран, уехавшая из России ещё в 1990-х. Сейчас она числится вице-президентом организации. Таран участвовала в некоторых акциях российской оппозиции в Испании, в частности в митингах, пикетах, и подписывала так называемые письма политзаключённым в РФ. Президент фонда — инженер родом из Хабаровска Алексей Нестеренко, лицо немедийное, ранее в масштабных проектах российской оппозиции не фигурировавшее.

Юлия Таран на форуме «Открытая Россия»

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«Мы считаем, что... долг любого российского гражданина, проживающего в Европе, состоит в том, чтобы сделать всё возможное для прекращения военных действий», — пишут активисты на сайте.

Призывая к миру, активисты используют совсем немирные способы для «прекращения военных действий». Они собирают десятки тысяч долларов и отправляют их украинской армии. Поддержку оказывают только тем формированиям в составе ВСУ, где служат их соотечественники — бывшие или действующие граждане России.

Хотя LARL официально зарегистрирована в реестре некоммерческих организаций Испании, отчётов и документов в публичном реестре не нашлось. Вероятно, это связано с недавней регистрацией организации.

Мы подсчитали все сообщения в их Telegram-канале, где публиковались суммы, собранные на поддержку ВСУ. Вышло, что с января по ноябрь 2023 года организация получила €28,9 тыс.

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«Инструкция по убийству россиян»

Как следует из постов в соцсетях организации, на полученные деньги LARL помогает полуофициальному подразделению ВСУ, собранному из русскоязычных, — так называемому Сибирскому батальону. Испанская НКО покупает им оптические прицелы, тепловизоры, квадрокоптеры и обмундирование.

Из публикаций в соцсетях известно, что этот батальон в составе ВСУ принимал участие в боестолкновениях под Авдеевкой и понёс потери.

«Так называемые Сибирский батальон, Русский добровольческий корпус и другие полулегальные формирования в составе ВСУ имеют средний уровень боевой подготовки и, как правило, низкую дисциплину, — говорит военкор RT Валентин Горшенин, в совокупности более года проведший в командировках в Донбассе. — Они склонны совершать военные преступления, как это было, например, в случае с РДК, отбирающим автомобили и личные вещи у мирного населения под Белгородом».

Часть этих подразделений, по словам военкора, состоит из радикальных последователей неонацистской идеологии, которые нашли на Украине благодатную почву для своих «начинаний».

Некоторые методы ведения акционистских кампаний LARL вызвали отрицательную реакцию даже у собственной аудитории. Так, в октябре в их Telegram-канале был опубликован пост со ссылкой на видео на YouTube. Там рассказывалось, как россиянину записаться в так называемый Иностранный легион ВСУ, где служат иностранные граждане.

«Друзья, мы информируем тех, кто хочет попасть в состав интернационального легиона, но не знает как», — написало руководство LARL. И получило шквал негативных комментариев от подписчиков.

«Как по мне, это подстрекательство, — пишет пользователь Fuzzy Bubblech. — Ушёл от мобилизации в своей армии, чтобы служить в чужой и быть убитым своей армией. Ну такое».

«Инструкция, как одним россиянам убивать других россиян, — пишет пользовательница Света, вступая в полемику с вице-президентом НКО Юлией Таран. — В России этого не простят ни при какой власти, народ не простит. Ужас, гореть вам в аду».

Но нашлись и те, кто одобрил инициативу LARL. В частности, в Киеве.

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Пожизненная перспектива

СБУ и ВСУ не первый год вербуют российских граждан, подстрекая их к совершению терактов или диверсий на территории России в обмен на вознаграждение. Несколько раз в месяц RT публикует новости, как ФСБ задерживает очередного диверсанта или потенциального агента.

Например, в июле текущего года российскими структурами был задержан житель Симферополя за причастность к подрыву железной дороги в Бахчисарайском районе Крыма, писал RT. Он дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины.

В октябре 2023 года в Севастополе задержали гражданина РФ, обвиняемого в передаче ВСУ сведений об оборонительных сооружениях Крыма.

26 октября предотвращена подготовка теракта в здании военного комиссариата Твери, спланированная украинскими спецслужбами.

Арабская редакция RT выпустила репортаж-интервью с тремя агентами, арестованными по обвинению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. В случае вынесения судом обвинительного приговора этим людям грозят длительные тюремные сроки (вплоть до пожизненного) по статьям за пособничество террористам или государственную измену.

Аналогичные статьи по российским законам могут инкриминировать и россиянам, живущим в Испании и собирающим деньги для ВСУ, говорит адвокат по уголовным делам Сталина Гуревич.

«Правоохранительные органы могут возбудить, например, дело по статье о финансировании террористической организации. Для этого необходимо смотреть, признан этот батальон террористической или экстремистской организацией, и в зависимости от этого будет квалифицировано деяние, — объясняет адвокат. — Также, если у жертвователей есть гражданство России, им могут инкриминировать совершение государственной измены».

Но здесь стоит вопрос экстрадиции и реальной возможности применения наказания. При наличии испанского гражданства экстрадиция будет невозможна, уточнила адвокат. А в нынешних реалиях принятие решения об экстрадиции в Россию скорее лежит в политической плоскости, чем в уголовной.

«Если человек объявляется в международный розыск, его должны экстрадировать при наличии соглашения о выдаче с конкретной страной, — рассказала Гуревич. — Но насколько страна, в которой находится обвиняемый, готова его выдать, — уже вопрос международных отношений».

Экстрадиция — длительная процедура, которая была непростой ещё до событий 2014 года, отметила эксперт. А после присоединения Крыма и введения антироссийских санкций стала ещё более сложной в реализации.

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Благодаря Ходорковскому

La Asociación de Rusos Libres структурно связана с организациями Михаила Ходорковского. Так, главный идеолог движения и вице-президент Юлия Таран выступала на мероприятиях «Открытой России». Также Таран организовывала закрытую встречу с Михаилом Ходорковским в Мадриде — попасть на неё можно было только по согласованию. НКО устроила также интервью с бывшим владельцем ЮКОСа, хотя в последние годы тот усилил меры безопасности и теперь случайные люди практически не могут попасть к нему на аудиенцию.

При этом канал LARL постоянно репостит публикации, связанные с Ходорковским или с деятельностью его организаций, презентуя их в комплиментарном ключе. Да и сам Ходорковский упоминает проект испанских активистов в своих соцсетях, также помогая ассоциации наладить контакт с испанскими чиновниками.

«Мы очень благодарны Михаилу Ходорковскому… он помог нам открыть новые двери в кабинетах испанской бюрократии и привлечь в нашу ассоциацию новых сторонников», — пишут активисты в Telegram.

RT подробно писал, как Ходорковский организует бежавших от мобилизации россиян за рубежом, предоставляя им жильё, юридическую и консультационную помощь в обмен на участие в антироссийских акциях протеста и политический активизм.

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Занимаются этим подконтрольные ему организации «Ковчег» и Reforum. Также он помогает украинским беженцам. Всего на «релокантов» в 2022 году он потратил не менее $4,2 млн, сообщал RT.

Из покинувших Россию соотечественников бывший российский олигарх намерен сформировать лояльное ядро, готовое к радикальным акциям, полагают эксперты. Их учат сопротивлению полиции, и с ними проводят вербовочную работу для вероятных диверсий на территории РФ.

Несмотря на всестороннюю поддержку Украины в этом конфликте, Ходорковский так и не стал своим для украинских элит, рассказывали ранее RT эксперты-политологи.

Более того, его не спасли даже многомиллионные инвестиции в экономику страны: вложив $10 млн в строительство жилого небоскрёба в Киеве, он попал в список «кандидатов на санкции» и потерял инвестиции.

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.