RT в Telegram
Подпишись

В Киеве организуют блокпосты для вручения повесток по мобилизации

Короткая ссылка
Специальные мобильные блокпосты для проверки документов и вручения повесток вводят в Обуховском районе Киевской области. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
В Киеве организуют блокпосты для вручения повесток по мобилизации
  • AP

«Будут оборудованы специальные блокпосты, на которых представители ТЦК (территориальных центров комплектования. — RT) будут проверять документы, выписывать повестки, задерживать нарушителей воинского учёта», — приводит ТАСС его слова.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте о мобилизации на Украине, который сейчас находится в стадии разработки, отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить