В Киеве организуют блокпосты для вручения повесток по мобилизации

Специальные мобильные блокпосты для проверки документов и вручения повесток вводят в Обуховском районе Киевской области. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Будут оборудованы специальные блокпосты, на которых представители ТЦК (территориальных центров комплектования. — RT) будут проверять документы, выписывать повестки, задерживать нарушителей воинского учёта», — приводит ТАСС его слова.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте о мобилизации на Украине, который сейчас находится в стадии разработки, отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы.