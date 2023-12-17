В Киеве организуют блокпосты для вручения повесток по мобилизации
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«Будут оборудованы специальные блокпосты, на которых представители ТЦК (территориальных центров комплектования. — RT) будут проверять документы, выписывать повестки, задерживать нарушителей воинского учёта», — приводит ТАСС его слова.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте о мобилизации на Украине, который сейчас находится в стадии разработки, отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы.