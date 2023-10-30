По подозрению в госизмене: ФСБ задержала передававшего ВСУ сведения об оборонительных сооружениях Крыма россиянина

В Севастополе задержан гражданин РФ, который передавал представителю ВСУ сведения об оборонительных сооружениях Крыма. Как сообщили в ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему грозит срок от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

В Севастополе задержали россиянина, который передавал Украине информацию об оборонительных сооружениях Крыма, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 Уголовного кодекса «Государственная измена», задержан гражданин Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, он собрал и передал представителю ВСУ сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам.

Ленинский районный суд Севастополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержанному грозит срок от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

27 октября стало известно, что на территории Запорожской области была пресечена деятельность трёх крупных агентурных групп (резидентур), координируемых ГУР Минобороны Украины.

Были задержаны находящиеся в составе групп администраторы информационных ресурсов: украинского средства массовой информации «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь це Украина», которые использовались иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона. В ходе допросов задержанные дали признательные показания о своей работе по заданиям украинской военной разведки.

При этом один из украинских агентов был уничтожен ответным огнём при оказании вооружённого сопротивления. В ходе обыска в его квартире обнаружили СВУ, автомат АКМС, гранату РГН.

«Подписчикам «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь це Украина» направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации. Функционирование информационных ресурсов прекращено», — указали в ФСБ.

26 октября предотвращена подготовка теракта в здании военного комиссариата Твери. Преступление было спланировано украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина России, являвшегося членом запрещённого украинского националистического формирования. Также он за материальное вознаграждение осуществлял сбор и передачу информации в отношении объектов военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры региона.

При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. На месте происшествия обнаружены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство и граната РГД-5.

Покушение на Олега Царёва

В ночь на 27 октября в Ялте было совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Олега Царёва. Как сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, на политика напали с применением огнестрельного оружия. При этом его друг Александр Чаленко рассказал RT, что бывший депутат Верховной рады Украины передвигался без охраны.

Согласно данным украинских СМИ, покушение на политика организовала Служба безопасности Украины, поскольку «он был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления».

После произошедшего ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

Царёв с 2002-го по 2014-й год был депутатом Верховной рады Украины, некоторое время занимал пост замглавы фракции Партии регионов. Также он работал советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

В 2014-м он также поддержал самопровозглашённые республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии (объединения ДНР и ЛНР). В мае 2022-го Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность Украины» и «попытку свержения конституционного строя».