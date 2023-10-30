ФСБ: задержан россиянин, передавший ВСУ сведения о защитных сооружениях Крыма

Россиянин, который передавал информацию об оборонительных сооружениях Крыма, задержан в Севастополе за госизмену.

Об этом сообщает ФСБ.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России, задержан гражданин России», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, работая на оборонительных сооружениях Крыма в марте, россиянин собрал и передал представителю ВС Украины данные об этих объектах с привязкой к географическим координатам.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала жителя Приморского края, который передавал Киеву данные о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона.