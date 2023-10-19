ФСБ задержала жителя Приморья, передававшего Киеву данные о военных объектах

Федеральная служба безопасности задержала жителя Приморского края, который передавал Киеву данные о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление спецслужбы.

Отмечается, что был установлен житель Владивостока, который инициативно установил контакты с представителями украинских спецслужб и предложил им свои услуги.

«По заданию кураторов из ГУР МО Украины приморец собирал и передал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края», — заявили в ФСБ.

При этом в спецслужбе заявили, что данный фигурант полностью осознавал возможность использования этих данных против российской безопасности.

Возбуждено дело по статье о госизмене.

Ранее следствие направило ходатайство в Лефортовский суд Москвы об аресте иностранца по фамилии Тиллозода в рамках уголовного дела о шпионаже.

До этого в ФСБ России сообщили об аресте жителя Приморья по обвинению в шпионаже в интересах Минобороны Украины и в передаче сведений украинской военной разведке.

4 октября Южный окружной военный суд приговорил обвиняемого в государственной измене крымчанина Альберта Круглова к восьми годам колонии.