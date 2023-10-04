Суд приговорил обвиняемого в госизмене крымчанина к 8 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил обвиняемого в государственной измене крымчанина Альберта Круглова к восьми годам колонии.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил Круглова признать виновным... и назначить наказание на срок восемь лет», — сказал судья.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил диверсанта, завербованного Службой безопасности Украины, к 17 годам тюрьмы.