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Суд приговорил обвиняемого в госизмене крымчанина к 8 годам колонии

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Южный окружной военный суд приговорил обвиняемого в государственной измене крымчанина Альберта Круглова к восьми годам колонии.
Суд приговорил обвиняемого в госизмене крымчанина к 8 годам колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил Круглова признать виновным... и назначить наказание на срок восемь лет», — сказал судья.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил диверсанта, завербованного Службой безопасности Украины, к 17 годам тюрьмы.

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