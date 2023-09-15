Верховный суд ЛНР приговорил диверсанта, завербованного Службой безопасности Украины, к 17 годам тюрьмы. Об этом сообщает УФСБ ЛНР.

Как установил суд, в 2014 году житель Луганска познакомился с представителем СБУ, с которым наладил контакт и которому передавал данные о сотрудниках Народной милиции и военной технике.



В мае 2017 года по указаниям сотрудников СБУ диверсант кинул гранату в здание. После теракта он уехал на оккупированную Украиной территорию республики, где получил денежное вознаграждение.



«Осуждённый свою вину признал, в содеянном раскаялся», — сообщают представители управления Федеральной службы безопасности по ЛНР.



Как ранее сообщал RT, в Ингушетии ФСБ задержала мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ.