Жителя Луганска осудили на 17 лет за госизмену и теракт
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Верховный суд ЛНР приговорил диверсанта, завербованного Службой безопасности Украины, к 17 годам тюрьмы. Об этом сообщает УФСБ ЛНР.

Как установил суд, в 2014 году житель Луганска познакомился с представителем СБУ, с которым наладил контакт и которому передавал данные о сотрудниках Народной милиции и военной технике.

В мае 2017 года по указаниям сотрудников СБУ диверсант кинул гранату в здание. После теракта он уехал на оккупированную Украиной территорию республики, где получил денежное вознаграждение.

«Осуждённый свою вину признал, в содеянном раскаялся», — сообщают представители управления Федеральной службы безопасности по ЛНР.

Как ранее сообщал RT, в Ингушетии ФСБ задержала мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ.