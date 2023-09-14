ФСБ: пытавшегося вступить в ВСУ мужчину задержали в Ингушетии
- РИА Новости
Об этом сообщило региональное УФСБ.
«Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС России», — приводит сообщение РИА Новости.
Подозреваемый был задержан при попытке выезда из России.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Липецкой области возбудили уголовное дело о госизмене в отношении мужчины, который переводил гражданину Украины деньги на криптовалютный счёт для финансирования ВСУ.