Против россиянина завели уголовное дело о госизмене за финансирование ВСУ
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«На указанные денежные средства приобретены средства обмундирования и амуниции, которые использовались военнослужащими десантно-штурмовых войск ВСУ при ведении боевых действий против ВС России», — говорится в сообщении УФСБ по региону.
Ранее Федеральная служба безопасности России задержала россиянина, который по заданию украинской разведки готовил диверсию на железной дороге в Крыму.
Также руководящий сотрудник одного из оборонных предприятий был задержан за хищения и поставки контрафактных компонентов для высокоточного оружия.