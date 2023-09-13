Против россиянина завели уголовное дело о госизмене за финансирование ВСУ

В Липецкой области возбудили уголовное дело о госизмене в отношении мужчины, который переводил гражданину Украины деньги на криптовалютный счёт для финансирования ВСУ.

«На указанные денежные средства приобретены средства обмундирования и амуниции, которые использовались военнослужащими десантно-штурмовых войск ВСУ при ведении боевых действий против ВС России», — говорится в сообщении УФСБ по региону.

Ранее Федеральная служба безопасности России задержала россиянина, который по заданию украинской разведки готовил диверсию на железной дороге в Крыму.

Также руководящий сотрудник одного из оборонных предприятий был задержан за хищения и поставки контрафактных компонентов для высокоточного оружия.