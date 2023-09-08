ФСБ задержала россиянина за подготовку диверсии на железной дороге в Крыму
- РИА Новости
«Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок», — говорится в заявлении ФСБ.
Уточняется, что речь идёт о жителе Севастополя 1978 года рождения, который по зданию украинской военной разведки собирал данные о размещении в Крыму объектов и подразделений Минобороны России.
Кроме того, задержанный планировал теракт на объекте железнодорожного транспорта на полуострове.
Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 23-летнего мужчину, собиравшего данные о дислокации подразделений ВС России на Кубани.