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ФСБ задержала россиянина за подготовку диверсии на железной дороге в Крыму

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Федеральная служба безопасности России задержала россиянина, который по заданию украинской разведки готовил диверсию на железной дороге в Крыму.
ФСБ задержала россиянина за подготовку диверсии на железной дороге в Крыму
  • РИА Новости

«Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок», — говорится в заявлении ФСБ.

Уточняется, что речь идёт о жителе Севастополя 1978 года рождения, который по зданию украинской военной разведки собирал данные о размещении в Крыму объектов и подразделений Минобороны России.

Кроме того, задержанный планировал теракт на объекте железнодорожного транспорта на полуострове.

Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 23-летнего мужчину, собиравшего данные о дислокации подразделений ВС России на Кубани.

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