В Ростовской области ФСБ задержала собиравшего данные о ВС России
Операцию провела ФСБ. В спецслужбе уточнили, что задержанный переписывался в мессенджере с человеком, использовавшим украинский номер и называвшим себя представителем военных формирований Украины.
Россиянин использовал псевдоним, выражал поддержку Киеву и антироссийской деятельности ВСУ.
Возбуждено дело о госизмене, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили о задержании жителя Кубани, который намеревался примкнуть к ВСУ и участвовать в вооружённом конфликте на стороне украинских военных.