В Ростовской области ФСБ задержала собиравшего данные о ВС России

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 23-летнего мужчину, собиравшего данные о дислокации подразделений ВС России на Кубани.

Операцию провела ФСБ. В спецслужбе уточнили, что задержанный переписывался в мессенджере с человеком, использовавшим украинский номер и называвшим себя представителем военных формирований Украины.

Россиянин использовал псевдоним, выражал поддержку Киеву и антироссийской деятельности ВСУ.

Возбуждено дело о госизмене, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили о задержании жителя Кубани, который намеревался примкнуть к ВСУ и участвовать в вооружённом конфликте на стороне украинских военных.