ФСБ задержала планировавшего примкнуть к ВСУ жителя Кубани

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили о задержании жителя Кубани, который намеревался примкнуть к ВСУ и участвовать в вооружённом конфликте на стороне украинских военных.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», — рассказали в ФСБ.

Уточняется, что он инициировал контакт с сотрудником СБУ, который набирал и подготавливал людей для участия в боевых действиях против ВС России.

«Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину», — добавили в спецслужбе.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудники российских спецслужб задержали жителя Тамбовской области, который намеревался выехать через Турцию на Украину, чтобы воевать за ВСУ.