В ФСБ сообщили о задержании россиянина, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

Сотрудники российских спецслужб задержали жителя Тамбовской области, который намеревался выехать через Турцию на Украину, чтобы воевать за ВСУ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника... Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что в период с апреля по июнь 2023 года подозреваемый изучал спецлитературу по тактической медицине, военной технике и полевой фортификации.

Впоследствии он попытался выехать на территорию Украины через Турцию.

Ранее суд приговорил россиянина за госизмену в пользу Украины к 12 годам заключения строгого режима.

До этого бывшего сотрудника Министерства природных ресурсов Краснодарского края осудили на 12 лет лишения свободы за госизмену в форме шпионажа.