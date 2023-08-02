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В ФСБ сообщили о задержании россиянина, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

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Сотрудники российских спецслужб задержали жителя Тамбовской области, который намеревался выехать через Турцию на Украину, чтобы воевать за ВСУ.
В ФСБ сообщили о задержании россиянина, пытавшегося уехать воевать за ВСУ
  • РИА Новости

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника... Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что в период с апреля по июнь 2023 года подозреваемый изучал спецлитературу по тактической медицине, военной технике и полевой фортификации. 

Впоследствии он попытался выехать на территорию Украины через Турцию.

Ранее суд приговорил россиянина за госизмену в пользу Украины к 12 годам заключения строгого режима.

До этого бывшего сотрудника Министерства природных ресурсов Краснодарского края осудили на 12 лет лишения свободы за госизмену в форме шпионажа.

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