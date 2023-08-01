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Россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену в пользу Украины

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Суд приговорил россиянина за госизмену в пользу Украины к 12 годам заключения строгого режима.
Россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену в пользу Украины
  • РИА Новости

«Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации Катрычко Артура Геннадьевича, 1988 г. р., приговорённого к 12 годам лишения свободы», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ.

В спецслужбах уточнили, что россиянин действовал в пользу Украины.

Ранее бывшего сотрудника Министерства природных ресурсов Краснодарского края осудили на 12 лет лишения свободы за госизмену в форме шпионажа.

До этого три жителя Воронежской области были задержаны по подозрению в госизмене.

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