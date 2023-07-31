ФСБ: трёх жителей Воронежской области задержали по подозрению в госизмене

Три жителя Воронежской области задержаны по подозрению в госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность трёх граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации «Правый сектор»*», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные передавали украинским националистам сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте жителя Санкт-Петербурга по делу о госизмене и об участии в деятельности террористической организации.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).