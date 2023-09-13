ФСБ задержала работника предприятия ОПК за хищение денег
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области, пишет РИА Новости.
Отмечается, что задержанный «выполнял управленческие функции на оборонном предприятии» и участвовал в хищении средств, «выделяемых для выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности ВС России».
В конце июня было возбуждено уголовное дело.
Ранее Федеральная служба безопасности России задержала россиянина, который по заданию украинской разведки готовил диверсию на железной дороге в Крыму.