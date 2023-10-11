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Следствие попросило суд арестовать иностранца Тиллозода за шпионаж

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Следствие ходатайствовало в Лефортовский суд Москвы об аресте иностранца по фамилии Тиллозода в рамках уголовного дела о шпионаже.
Следствие попросило суд арестовать иностранца Тиллозода за шпионаж
  • РИА Новости

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиллозода Ш.», — сообщили РИА Новости в суде.

О сути обвинения и личности иностранца данных в суде не раскрыли.

Ранее в ФСБ России сообщили об аресте жителя Приморья по обвинению в шпионаже в интересах Минобороны Украины и в передаче сведений украинской военной разведке.

4 октября Южный окружной военный суд приговорил обвиняемого в государственной измене крымчанина Альберта Круглова к восьми годам колонии.

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