Следствие попросило суд арестовать иностранца Тиллозода за шпионаж
- РИА Новости
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиллозода Ш.», — сообщили РИА Новости в суде.
О сути обвинения и личности иностранца данных в суде не раскрыли.
Ранее в ФСБ России сообщили об аресте жителя Приморья по обвинению в шпионаже в интересах Минобороны Украины и в передаче сведений украинской военной разведке.
4 октября Южный окружной военный суд приговорил обвиняемого в государственной измене крымчанина Альберта Круглова к восьми годам колонии.