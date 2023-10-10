Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в интересах Минобороны Украины и в передаче сведений украинской военной разведке, сообщили в ФСБ России.

«Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал её представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края», — заявил РИА Новости представитель регионального управления ФСБ России. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России о государственной измене. Обвиняемого заключили под стражу. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова*. 4 октября Южный окружной военный суд приговорил обвиняемого в государственной измене крымчанина Альберта Круглова к восьми годам колонии. * Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.