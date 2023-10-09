ФСБ: в отношении бывшего адвоката Новикова возбудили дело о госизмене

ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова*.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности России задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова Ильи Сергеевича к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», — приводит сообщение ТАСС.

В июне Адвокатская палата Москвы лишила адвоката Илью Новикова статуса за недостойное поведение.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.