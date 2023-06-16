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Адвокатская палата Москвы за нарушение этики лишила Илью Новикова статуса

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Адвокатская палата Москвы лишила адвоката Илью Новикова* статуса за недостойное поведение.
Адвокатская палата Москвы за нарушение этики лишила Илью Новикова статуса
  • РИА Новости

«Совет прекратил статус адвоката за недостойное поведение и совершение действий, направленных к подрыву доверия, выразившихся в намеренном и систематическом игнорировании профессионально-этических правил публичного поведения», — говорится в сообщении палаты.

Как утверждает РИА Новости, речь идёт об Илье Новикове.

В начале апреля Министерство юстиции России внесло в Адвокатскую палату города Москвы третье представление о прекращении статуса адвоката Новикова.

Как пояснил заместитель министра юстиции Максим Бесхмельницын, Новиков на систематической основе размещает информацию и высказывания, «порочащие честь и достоинство, а также подрывающие авторитет института адвокатуры».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

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