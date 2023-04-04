Минюст России внёс третье представление о лишении Ильи Новикова статуса адвоката

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RT
Министерство юстиции России внесло в Адвокатскую палату города Москвы третье представление о прекращении статуса адвоката Ильи Новикова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Минюст России внёс третье представление о лишении Ильи Новикова статуса адвоката
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Представление внесено в связи с выявлением очередных фактов нарушений Новиковым законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Как пояснил заместитель Министра юстиции Максим Бесхмельницын, Новиков на систематической основе размещает информацию и высказывания, «порочащие честь и достоинство, а также подрывающие авторитет института адвокатуры».

Замминистра напомнил, что первое представление о прекращении адвокатского статуса было направлено Минюстом в Адвокатскую палату Москвы ещё в июне прошлого года.

По результатам рассмотрения дисциплинарного производства квалификационная комиссия Палаты тогда вынесла заключение о нарушении Новиковым Кодекса профессиональной этики адвоката. При этом Совет Палаты, рассмотрев дисциплинарное дело, принял решение лишь о применении меры дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.

По словам Бесхмельницына, второе представление было внесено в марте этого года, а третье — 4 апреля.

Среди доверителей Новикова — украинская военнослужащая Надежда Савченко, осуждённая в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов.

Другой его клиент — молдавский бизнесмен и политик Вячеслав Платон, который обвиняется в Молдавии в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.

Также Новиков защищал фигуранта дела Олега Сенцова — украинского историка Алексея Чирния, однако вышел из процесса.

В декабре RT сообщал, что МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

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