Минюст России внёс третье представление о лишении Ильи Новикова статуса адвоката
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Представление внесено в связи с выявлением очередных фактов нарушений Новиковым законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре.
Как пояснил заместитель Министра юстиции Максим Бесхмельницын, Новиков на систематической основе размещает информацию и высказывания, «порочащие честь и достоинство, а также подрывающие авторитет института адвокатуры».
Замминистра напомнил, что первое представление о прекращении адвокатского статуса было направлено Минюстом в Адвокатскую палату Москвы ещё в июне прошлого года.
По результатам рассмотрения дисциплинарного производства квалификационная комиссия Палаты тогда вынесла заключение о нарушении Новиковым Кодекса профессиональной этики адвоката. При этом Совет Палаты, рассмотрев дисциплинарное дело, принял решение лишь о применении меры дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.
По словам Бесхмельницына, второе представление было внесено в марте этого года, а третье — 4 апреля.
Среди доверителей Новикова — украинская военнослужащая Надежда Савченко, осуждённая в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов.
Другой его клиент — молдавский бизнесмен и политик Вячеслав Платон, который обвиняется в Молдавии в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.
Также Новиков защищал фигуранта дела Олега Сенцова — украинского историка Алексея Чирния, однако вышел из процесса.
В декабре RT сообщал, что МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.