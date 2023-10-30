На Сахалине иностранца выдворили из России за попытку раскрытия гостайны

Южно-Сахалинский городской суд в рамках дела о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, постановил выдворить из страны иностранца.

Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

«Иностранцу судом определено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей с выдворением за пределы Российской Федерации на 70 лет», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее россиянин, который передавал информацию об оборонительных сооружениях Крыма, был задержан в Севастополе за госизмену.

Также Федеральная служба безопасности задержала жителя Приморского края, который передавал Киеву данные о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона.