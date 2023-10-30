На Сахалине иностранца выдворили из России за попытку раскрытия гостайны
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.
«Иностранцу судом определено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей с выдворением за пределы Российской Федерации на 70 лет», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее россиянин, который передавал информацию об оборонительных сооружениях Крыма, был задержан в Севастополе за госизмену.
Также Федеральная служба безопасности задержала жителя Приморского края, который передавал Киеву данные о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона.