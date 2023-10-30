RT в Telegram
Подпишись

На Сахалине иностранца выдворили из России за попытку раскрытия гостайны

Короткая ссылка
Южно-Сахалинский городской суд в рамках дела о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, постановил выдворить из страны иностранца.
На Сахалине иностранца выдворили из России за попытку раскрытия гостайны
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

«Иностранцу судом определено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей с выдворением за пределы Российской Федерации на 70 лет», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее россиянин, который передавал информацию об оборонительных сооружениях Крыма, был задержан в Севастополе за госизмену.

Также Федеральная служба безопасности задержала жителя Приморского края, который передавал Киеву данные о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить