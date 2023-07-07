Был завербован украинской разведкой: ФСБ сообщила о задержании диверсанта, устроившего взрыв на железной дороге в Крыму

ФСБ задержала жителя Симферополя, причастного к совершению диверсии на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб. По данным органов безопасности, злоумышленник после начала СВО выехал на территорию Украины и прошёл курс разведывательно-диверсионной подготовки. Позднее он совершил подрыв железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма. Задержанный помещён под стражу, он дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании россиянина, причастного к совершению теракта на железной дороге в Бахчисарайском районе Крыма.

Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, задержанный молодой человек 1998 года рождения после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным органов безопасности, россиянин прошёл курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым.

Позднее, 23 февраля 2023 года, он совершил подрыв железнодорожного полотна на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма, применив переданное ему через тайник самодельное взрывное устройство.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Злоумышленник задержан и помещён под стражу. Отмечается, что он дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и совершении диверсионно-террористического акта.

Как отметили в ФСБ, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности задержанного и его причастность к иным преступлениям на территории России.

На опубликованных ФСБ кадрах задержанный рассказал, что занимался разведкой предполагаемого участка для подрыва в декабре 2022 года, а первую попытку подрыва на этой местности он предпринял в январе 2023 года. Однако, по словам молодого человека, этот эпизод «закончился осечкой».

На кадрах допроса задержанный уточнил, что одной из его задач, поступивших со стороны украинских кураторов, был поиск подходящих под вербовку лиц.

«Это люди были из моего окружения. Я записывал с ними разговоры, передавал их своему куратору, по результату которых он спрашивал, подходят ли те или иные люди под вербовку», — сказал задержанный.

По его словам, ещё одной задачей было определить места, где обедают сотрудники ФСБ. По результатам этой деятельности украинская сторона планировала осуществить подрыв сотрудников органов безопасности.

Наряду с этим задержанный рассказал, что неоднократно передавал за границу информацию о ПВО в Крыму и Краснодарском крае, а также о расположении складов вооружений и военной техники.

Отметим, что об инциденте на железной дороге 23 февраля сообщало МЧС Крыма. В сообщении ведомства говорилось, что в районе Почтового произошло повреждение железнодорожного полотна, в результате чего было остановлено движение электричек и поездов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов высказался о задержании украинского агента. Он поблагодарил всех представителей спецслужб за эффективную и профессиональную работу, а также за огромный вклад в обеспечение безопасности Крыма.

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«Всем, кто пытается вести подрывную деятельность на территории полуострова, следует помнить: от наказания не уйдёт никто», — написал Аксёнов в Telegram.

Днём ранее ФСБ сообщила о пресечении подготовки к теракту, которая велась в Тюменской области по заданию представителей украинских военизированных формирований. По данным Следственного комитета, в ходе теракта планировалось подорвать объект топливно-энергетического комплекса региона.

Как заявили в ЦОС ФСБ, при задержании на месте готовящегося теракта один из злоумышленников оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.

За день до этого ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте энергосистемы Сахалина. По данным ФСБ, диверсию готовил гражданин России 1980 года рождения, сторонник украинского неонацизма.

По месту его жительства изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи с инструкциями по изготовлению взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, а также переписка с координатором одной из террористических организаций Украины.