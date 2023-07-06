Обнаружено готовое к применению взрывное устройство: ФСБ пресекла подготовку теракта в Тюменской области

В Тюменской области ФСБ помешала подготовке к теракту, которая велась по заданию представителей украинских военизированных формирований. В Следственном комитете уточнили, что житель придерживавшийся радикальных взглядов житель Тюмени готовил подрыв одного из объектов ТЭК в регионе. В ходе задержания он оказал сопротивление сотрудникам органов безопасности и был нейтрализован ответным огнём.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России вместе со Следственным комитетом пресекла деятельность националистов, готовивших теракт в Тюменской области по заданию украинских военизированных формирований.

Как уточнили в ведомстве, при задержании на месте готовящегося теракта один из злоумышленников оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём

«В районе боестолкновения обнаружен пистолет ПМ со снаряженными патронами, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство, которое обезврежено специалистами взрывотехниками», — заявили в ФСБ.

По результатам этих событий возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение, взрывчатого устройства), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту).

Как уточнила пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области, в рамках готовившегося теракта планировалось подорвать объект топливно-энергетического комплекса региона.

Уточняется, что 38-летний мужчина был ликвидирован 4 июля на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газо-нефтераспределительного узла, когда попытался оказать вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас.

Как отметили в СК, злоумышленник не реагировал на предупреждения и был ликвидирован ответным огнём.

Днём ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте энергосистемы Сахалина. В рамках этой работы задержан гражданин России 1980 года рождения. По данным ФСБ, задержанный является сторонником украинского неонацизма.

По месту его жительства изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, а также переписка с координатором одной из террористических организаций Украины.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту) и ст. 275 («Государственная измена») УК РФ. Подозреваемый был заключён под стражу.

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Ранее на этой неделе ФСБ сообщила о задержании в Тюмени пособника украинских спецслужб, который склонял офицера одной из российских воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации.

По данным ведомства, в качестве аргументов злоумышленник использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие российскую армию. Наряду с этим он гарантировал организовать военнослужащим ВС РФ связь с представителями украинских разведывательных органов.

Злоумышленник был задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

До этого в ФСБ рассказали о задержании на территории Нальчика (Кабардино-Балкарская республика) 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника.

По данным органов безопасности, задержанный планировал вступить в ряды одного из вооружённых формирований, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины против российских военных.

Подозреваемый установил контакт с членом военизированного подразделения, входящего в состав украинских вооружённых сил. По его инструкциям россиянин приобрёл медикаменты, в том числе обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия.

Позднее он осуществил попытку выезда на Украину через Республику Беларусь, в ходе которой был задержан правоохранительными органами.