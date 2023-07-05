Изъяты компоненты для изготовления СВУ: ФСБ сообщила о предотвращении теракта на энергетическом объекте Сахалина

В Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы и в военном комиссариате, заявили в ФСБ России. В результате силовики задержали гражданина России, являющегося сторонником украинского неонацизма. У него найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, большое количество террористического и экстремистского контента и переписка с координатором одной из украинских террористических организаций.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о предотвращении подготовки терактов на объекте энергосистемы острова Сахалин и в военном комиссариате.

В результате этой работы органы безопасности задержали причастного к противоправной деятельности гражданина России 1980 года рождения. По данным ФСБ, задержанный является сторонником украинского неонацизма.

По месту жительства задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, а также переписка с координатором одной из террористических организаций Украины.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту) и ст. 275 («Государственная измена») УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу.

Наряду с этим 5 июля управление ФСБ РФ по Свердловской области сообщило о задержании уроженца Украины, которого подозревают в государственной измене.

«Пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В УФСБ по региону уточнили, что подозреваемого задержали после прилёта из-за рубежа в екатеринбургский аэропорт Кольцово.

По данным органов безопасности, 39-летний мужчина переводил деньги на банковский счёт, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ, а также «совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения российских вооружённых сил».

В результате этих событий возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»).

Днём ранее в ФСБ сообщили о задержании в Тюмени россиянина, который по заданию украинских спецслужб склонял российских военнослужащих к переходу на сторону Украины после прибытия в зону спецоперации.

Как уточнили в ФСБ, злоумышленник в качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие ВС РФ. Он также обещал обеспечить российским военнослужащим связь с представителями украинских разведывательных органов.

Злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Кроме того, 4 июля УФСБ России по ЛНР сообщило о задержании жителя республики, который с 2022 года передавал данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции ЛНР и российских войск.

Наряду с этим в конце июня в ФСБ также заявили о задержании по подозрению в государственной измене жителя Амурской области, переводившего денежные средства украинским боевикам на закупку техники.

По данным органов безопасности, подозреваемый осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ различного оборудования, в том числе дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях её использования против российских военных.

Также 21 июня ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ.

Сообщалось, что задержанный воспользовался криптовалютными инструментами для перевода средств на счёт иностранного благотворительного фонда. Деньги предназначались для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.