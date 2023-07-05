ФСБ: обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ арестовали в Екатеринбурге
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
«Пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что гражданин России, проживающий за рубежом, был задержан при попытке пересечения государственной границы, его арестовали.
Ранее ФСБ задержала в Тюмени россиянина, который по заданию украинских спецслужб занимался склонением российских военнослужащих к переходу на сторону украинских боевиков после прибытия в зону спецоперации.