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ФСБ: обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ арестовали в Екатеринбурге

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Уроженца Украины, обвиняемого в госизмене за финансирование покупки оборудования для ВСУ, задержали при попытке пересечения границы в Екатеринбурге, он арестован.
ФСБ: обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ арестовали в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«Пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что гражданин России, проживающий за рубежом, был задержан при попытке пересечения государственной границы, его арестовали.

Ранее ФСБ задержала в Тюмени россиянина, который по заданию украинских спецслужб занимался склонением российских военнослужащих к переходу на сторону украинских боевиков после прибытия в зону спецоперации.

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