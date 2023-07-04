ФСБ задержала в Тюмени склонявшего российских военных к переходу на сторону ВСУ
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«В городе Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.
По данным ФСБ, задержанный обещал связать российских военнослужащих с представителями украинской разведки.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Луганске местную жительницу, подозреваемую в шпионаже.