ФСБ задержала в Тюмени склонявшего российских военных к переходу на сторону ВСУ

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ФСБ задержала в Тюмени россиянина, который по заданию украинских спецслужб занимался склонением российских военнослужащих к переходу на сторону украинских боевиков после прибытия в зону спецоперации.
ФСБ задержала в Тюмени склонявшего российских военных к переходу на сторону ВСУ
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«В городе Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.

По данным ФСБ, задержанный обещал связать российских военнослужащих с представителями украинской разведки.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Луганске местную жительницу, подозреваемую в шпионаже.

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