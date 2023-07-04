ФСБ задержала в Тюмени склонявшего российских военных к переходу на сторону ВСУ

ФСБ задержала в Тюмени россиянина, который по заданию украинских спецслужб занимался склонением российских военнослужащих к переходу на сторону украинских боевиков после прибытия в зону спецоперации.

© РИА Новости / Павел Лисицын