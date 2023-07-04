«Использовал сведения, дискредитирующие ВС РФ»: ФСБ сообщила о задержании пособника украинских спецслужб в Тюмени

В Тюмени задержан пособник украинских спецслужб, заявили в ФСБ России. По данным ведомства, злоумышленник склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ. Как отметили в органах безопасности, задержанный в качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие российских военных.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Тюмени пособника украинских спецслужб.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленник склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации.

«В качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые силы Российской Федерации. Гарантировал организовать российским военнослужащим связь с представителями украинских разведывательных органов», — уточнили в ЦОС ФСБ.

Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Кроме того, в ФСБ 4 июля также сообщили о задержании жителя Луганской Народной Республики, который с 2022 года передавал данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции ЛНР и российских войск.

По данным следствия, с октября 2022 года житель республики по заданию человека, действовавшего в интересах украинских военных, собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооружённых сил России, участвующих в специальной военной операции.

Отметим, что ФСБ России систематически сообщает о противодействии активности украинских спецслужб, а также о задержаниях лиц, подозреваемых в госизмене.

Так, в конце июня в ведомстве рассказали о пресечении деятельности 35-летнего россиянина, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника.

По данным ФСБ, задержанный намеревался вступить в одно из украинских вооружённых формирований, участвующих в боевых действиях против российских войск на Украине.

Также по теме «Собрал и передал сведения военного характера»: ФСБ задержала в Нальчике подозреваемого в шпионаже украинца В Нальчике задержан 44-летний гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже в пользу СБУ, заявили в ФСБ России. По данным ведомства,...

По инструкции украинской стороны мужчина приобрёл медикаменты, в том числе обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия, после чего направился на Украину через Белоруссию. Впоследствии его задержали правоохранительные органы.

Ранее в ФСБ рассказали о задержании двух жителей Крыма, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Украины на конфиденциальной основе.

Как заявили в ведомстве, жители Ялты 1980 и 1983 годов рождения инициативно установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины для передачи сведений о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.

Наряду с этим они предложили украинской стороне свои услуги по фото- и видеосъёмке объектов российских военных, а также выразили готовность совершать диверсии в отношении военных объектов на территории Крыма.

Кроме того, в июне на территории Кабардино-Балкарской Республики был задержан 44-летний гражданин Украины, который по заданию СБУ собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности РФ в условиях спецоперации.

В начале июня в ФСБ также сообщили о задержании жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, приморец по заданию украинской военной разведки собирал и передавал её представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края.

Как подчеркнули в ФСБ, злоумышленник полностью осознавал возможность использования этих сведений против безопасности Российской Федерации.