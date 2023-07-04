В ФСБ сообщили о задержании жителя ЛНР за шпионаж

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В ФСБ России сообщили о задержании жителя ЛНР, который с 2022 года передавал данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции республики и российских войск.
В ФСБ сообщили о задержании жителя ЛНР за шпионаж
  • © ФСБ России

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя ЛНР, гражданина Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что с октября 2022 года местный житель по заданию человека, действующего в интересах ВСУ, собирал и передавал данные о перемещении и местонахождении российских войск и сил Народной милиции.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Луганске местную жительницу, подозреваемую в шпионаже.

Она выполняла задания человека, который действовал в интересах украинской разведки.

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