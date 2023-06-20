«Собрал и передал сведения военного характера»: ФСБ задержала в Нальчике подозреваемого в шпионаже украинца
- © ЦОС ФСБ России
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Нальчике 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже.
«Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК России («Шпионаж»).
ФСБ систематически сообщает о противодействии попыткам шпионской деятельности в пользу Украины на территории России, а также о задержаниях по подозрению в госизмене.
- Задержание в Нальчике подозреваемого в шпионаже гражданина Украины
Ранее в июне в ведомстве рассказали о задержании бывших работников одной из организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, сотрудничавших с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
В ЦОС ФСБ сообщили, что задержанных подозревают в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, которые применяются при создании вооружений и военной техники, используемых Воздушно-космическими силами РФ.
Наряду с этим задержанные могут быть причастны к подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры, в частности на территории Курской и Белгородской областей.
Как отметили в ведомстве, у задержанных нашли пластичное взрывчатое вещество общей массой более 4 кг, четыре взрывателя, конструкторскую документацию и изделия военного назначения, а также $150 тыс.
Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и приготовлении к диверсии.
В начале июня ФСБ сообщила о задержании в Приморском крае местного жителя, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки МО Украины.
Органы безопасности установили, что мужчина, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры Приморского края.
Отмечается, что задержанный полностью осознавал возможность использования этих сведений против безопасности Российской Федерации. В результате в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).
Кроме того, в мае сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая передавала за рубеж информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций российских вооружённых сил.
Силовики изъяли у задержанной технические средства, в которых были обнаружены геоданные с дислокацией и деятельностью группировки сил «Восток», принимавшей участие в боевых действиях в Киевской области в зоне проведения СВО.
Передача этих сведений за рубеж была использована против безопасности Российской Федерации, отметили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).
Незадолго до этого в Крыму задержали 34-летнего местного жителя, который переслал в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, сведения о перемещении российских войск.
По данным ФСБ, переданная жителем Крыма информация была направлена в военизированные формирования Украины и использована противником для нанесения ракетных ударов. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).
- Действовал по заданию спецслужб Украины: сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области за подготовку теракта
- «В ходе проведения оперативной игры»: в ФСБ заявили о пресечении терактов против руководства Запорожской области
- В ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Украины в Нальчике