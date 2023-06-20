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«Собрал и передал сведения военного характера»: ФСБ задержала в Нальчике подозреваемого в шпионаже украинца

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Сергей Гусаров
В Нальчике задержан 44-летний гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже в пользу СБУ, заявили в ФСБ России. По данным ведомства, злоумышленник собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
«Собрал и передал сведения военного характера»: ФСБ задержала в Нальчике подозреваемого в шпионаже украинца
  • © ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Нальчике 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже.

«Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК России («Шпионаж»).

ФСБ систематически сообщает о противодействии попыткам шпионской деятельности в пользу Украины на территории России, а также о задержаниях по подозрению в госизмене.

  • Задержание в Нальчике подозреваемого в шпионаже гражданина Украины

Ранее в июне в ведомстве рассказали о задержании бывших работников одной из организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, сотрудничавших с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

В ЦОС ФСБ сообщили, что задержанных подозревают в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, которые применяются при создании вооружений и военной техники, используемых Воздушно-космическими силами РФ.

Наряду с этим задержанные могут быть причастны к подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры, в частности на территории Курской и Белгородской областей.

Как отметили в ведомстве, у задержанных нашли пластичное взрывчатое вещество общей массой более 4 кг, четыре взрывателя, конструкторскую документацию и изделия военного назначения, а также $150 тыс.

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Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и приготовлении к диверсии.

В начале июня ФСБ сообщила о задержании в Приморском крае местного жителя, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки МО Украины.

Органы безопасности установили, что мужчина, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры Приморского края.

Отмечается, что задержанный полностью осознавал возможность использования этих сведений против безопасности Российской Федерации. В результате в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Кроме того, в мае сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая передавала за рубеж информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций российских вооружённых сил.

Силовики изъяли у задержанной технические средства, в которых были обнаружены геоданные с дислокацией и деятельностью группировки сил «Восток», принимавшей участие в боевых действиях в Киевской области в зоне проведения СВО.

Передача этих сведений за рубеж была использована против безопасности Российской Федерации, отметили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Незадолго до этого в Крыму задержали 34-летнего местного жителя, который переслал в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, сведения о перемещении российских войск.

По данным ФСБ, переданная жителем Крыма информация была направлена в военизированные формирования Украины и использована противником для нанесения ракетных ударов. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).

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