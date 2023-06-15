Действовал по заданию спецслужб Украины: сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области за подготовку теракта

В Брянской области задержали с поличным местного жителя, который собирал информацию о сотрудниках ФСБ, а также осуществлял подготовку теракта. Как сообщили в ФСБ, мужчина действовал по заданию спецслужб Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению теракта», «Содействие террористической деятельности» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Сотрудники ФСБ задержали с поличным жителя Брянской области, собиравшего по заданию спецслужб Украины о силовиках и планировавшего теракт. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

«В процессе приготовления к совершению преступлений злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России с поличным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина собирал сведения о времени, месте и маршрутах передвижения сотрудников УФСБ в Стародубском районе Брянской области, который граничит с Украиной, для последующего нанесения ударов огневыми средствами поражения во время исполнения ими своих должностных обязанностей.

Также задержанный по заданию украинских спецслужб приобретал материалы, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, оборудовал тайники на территории Брянской области для неустановленного лица в целях совершения теракта в России.

«На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Приготовление к совершению теракта»), ч. 3 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — добавили в управлении ФСБ.

УФСБ: жителя Брянской области задержали за подготовку теракта и сбор данных о силовиках

В конце мая в Геленджике был задержан 42-летний местный житель, сторонник украинских неонацистов. Он планировал осуществить подрыв СВУ на территории одного из объектов правоохранительных структур Краснодарского края.

7 июня была пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, который собирал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры Приморского края, после чего передавал их представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным ведомства, задержанный полностью осознавал возможность использования этой информации против безопасности РФ

13 июня силовики задержали бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса — граждан РФ. По данным ФСБ, их подозревают в передаче технической документации и образцов изделий, которые применяются при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС России. Также задержанным инкриминируют подготовку к совершению взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях.

Задержание боевиков ИГ* на Ставрополье

В Ставропольском крае двух сторонников террористической группировки «Исламское государство», которые планировали совершить теракт в регионе, сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

«УФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность двоих жителей города Пятигорска, причастных к незаконному изготовлению взрывчатых веществ с целью совершения террористического акта на территории Ставропольского края. Установлено, что злоумышленники, став сторонниками запрещённой на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство», планировали совершение террористического акта путем взрыва отдела МВД России в Пятигорске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по местам жительства задержанных были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символика террористической организации. Подозреваемые дали признательные показания.

В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное изготовление оружия».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.