«Собирал и передавал сведения об объектах»: жителя Приморья задержали за шпионаж в пользу военной разведки Украины

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Приморского края. Мужчина собирал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры Приморского края, после чего передавал их представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным ведомства, задержанный полностью осознавал возможность использования этой информации против безопасности РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

В Приморском крае задержали местного жителя, причастного к шпионажу в пользу Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что мужчина, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры Приморского края. При этом он полностью осознавал возможность их использования против безопасности Российской Федерации.

Следственным управлением ФСБ России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Житель Приморья задержан и находится под стражей.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — подчеркнули в ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за шпионаж в пользу Украины

На прошлой неделе ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию американских спецслужб с использованием устройств Apple. По данным российских спецслужб, заражению неизвестным вредоносным программным обеспечением были подвергнуты несколько тысяч смартфонов.

В МИД России подчеркнули, что указанные факты снова доказывают, что разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома.

«США — государство, которое ставит себя выше закона. Свидетельства «двойных стандартов» этой страны, её спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности неоднократно были представлены в ООН», — говорится в заявлении ведомства.

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Накануне ФСБ сообщила о получении дополнительных данных, свидетельствующих о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы.

По данным ведомства, главой украинской военной разведки Кириллом Будановым в целях организации диверсий на территории РФ была создана специальная служба, которая должна посредством легкомоторной авиации снабжать диверсантов на территории России средствами поражения и нанесения ударов по объектам топливной и энергетической инфраструктуры. Координация использования легкомоторной авиации была поручена войсковой части №3449 с условным наименованием «Легион».

Российским силовикам удалось задержать двух украинских пилотов, один из которых рассказал, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины обсуждали планы использования «грязной бомбы» для совершения терактов на территории России.

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25 мая в ФСБ сообщали о предотвращении терактов на российских АЭС. По данным ведомства, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в начале месяца предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Силовикам удалось задержать граждан Украины 1978 и 1974 годов рождения. Ещё один гражданин Украины и России 1963 года рождения, находящийся в настоящее время в Бельгии, был объявлен в розыск.

24 мая стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону, передававшего украинской военной разведке данные. Ему предъявлено обвинение по статье «Государственная измена».

По информации спецслужбы, в период с февраля по апрель 2023 года инженер переписывался в интернет-мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал ему секретные данные, в частности о ПВО и личном составе ВС России.

30 мая Лефортовский суд Москвы отправил его под арест на один месяц и 24 дня.