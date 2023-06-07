Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за шпионаж в пользу Украины

Жителя Приморского края задержали за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в заявлении. Отмечается, что мужчина передавал украинской разведке информацию об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона. Ранее Управление ФСБ России по Нижегородской области задержало местного жителя за сотрудничество с представителями украинских спецслужб.