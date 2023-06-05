ФСБ задержала жителя Нижегородской области за сотрудничество со спецслужбами Украины

Управление ФСБ России по Нижегородской области задержало местного жителя за сотрудничество с представителями украинских спецслужб.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что житель региона инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями украинских спецслужб Украины, чтобы оказать им содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, «путём личного участия в вооружённом конфликте между Россией и Украиной на стороне последней».

Возбуждено уголовное дело.

В марте Следственный комитет и ФСБ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков.