Акты международного терроризма: ФСБ рассказала о планах ГУР МО Украины подорвать «грязные бомбы» на территории РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины планировало совершить террористический акт на территории РФ с использованием так называемой грязной бомбы, сообщили в ЦОС ФСБ. В ведомстве указали, что планы украинской военной разведки были раскрыты во время расследования готовившейся диверсии по подрыву самолётов дальней авиации на аэродроме Северный в Ивановской области. В результате оперативных действий были задержаны двое украинских пилотов, которые дали признательные показания.

ФСБ России сообщила о получении дополнительных данных, свидетельствующих о причастности спецслужб Украины к планированию и подготовке актов международного терроризма.

«В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолётов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы», — говорится в сообщении.

По информации ФСБ, главой ГУР МОУ Кириллом Будановым в целях организации диверсий на территории РФ была создана «третья служба», в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсионно-разведывательных групп на российской территории средствами поражения. Также она была задействована для нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры. При этом координация её использования была поручена войсковой части №3449 с условным наименованием «Легион», входящей в состав ГУР МОУ, подчеркнули в ФСБ.

Так, с начала 2023 года «третьей службой» ГУР МОУ было спланировано и осуществлено пять боевых вылетов на территорию РФ, в ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России. Российским силам удалось задержать двух пилотов, которые дали признательные показания о совершённых и планируемых ГУР МОУ террористических актах. Речь идёт о Дмитрии Шиманском и Александре Морозове.

ФСБ раскрыла планы Украины по подготовке теракта с «грязной бомбой» в России

По словам Шиманского, он действовал по заданию украинской военной разведки. В его задачи входила передача компонентов взрывчатых веществ и дронов для террористических действий на территории Российской Федерации.

«Моё направление было связано с созданием авиационного крыла, которое позволяло воздушным путём на малых высотах проникать на любую территорию и глубину и Российской Федерации, и любых других государств, при этом перевозить и оружие, и взрывчатку», — указал он.

Украинский гражданин также указал, что руководством ГУР Минобороны Украины обсуждался вопрос возможности создания и переброски в Россию «грязной» ядерной бомбы и малых переносных ядерных зарядов.

«Мы обсуждали вопрос того, что можно сделать «грязную» атомную бомбу, которая при детонации засоряет вокруг себя зону достаточно большую — она становится нежизненной при любых раскладах», — пояснил Шиманский.

Наряду с этим RT выяснил, что Дмитрий Шиманский является кадровым сотрудником ГУР МОУ. С 2019 года он находился в поле зрения российской контрразведки, поскольку входил в группу сотрудников украинской разведки, руководивших преступным сообществом, которое похищало в России воевавших в Донбассе добровольцев. В частности, он причастен к похищению в 2020 году ополченца Романа Волянюка.

Второй задержанный — Александр Морозов — рассказал, что перед ним была поставлена задача произвести бомбометание по складу горюче-смазочных материалов в Брянской области.

«Самолёт был повреждён, и я совершил вынужденную посадку, после чего был взят в плен», — пояснил он.

RT ранее рассказывал, что 67-летний мужчина с 2014 года сотрудничал с ВСУ. Он вместе с напарником вывозил раненых украинских военных с фронта, патрулировал леса и дороги.

Напомним, что 5 апреля легкомоторный самолёт А-22, пилотируемый Морозовым, совершил вынужденную посадку вблизи границы в Брянской области. При задержании у него были изъяты автомат с боеприпасами и бронежилет — после аварийной посадки мужчина попытался их спрятать, но не успел.