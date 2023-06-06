ФСБ: разведка Украины планировала совершить в России теракт с «грязной бомбой»

Военная разведка Украины разрабатывала план теракта в России с использованием «грязной бомбы», содержащей радиоактивные вещества, сообщила ФСБ.

Ведомство заявило, что получило дополнительные данные о причастности Киева к подготовке актов международного терроризма.

Так, во время расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии на аэродроме Северный в Ивановской области стало известно о планах ГУР МО Украины совершить в России теракт с использованием «грязной бомбы».

Как утверждается, в Киеве разрабатывался план по доставке и закладке «грязных бомб», оборудованных таймерами отсрочки для одновременного подрыва.

По плану украинской разведки это должно было привести местность в негодность для проживания людей.

Как пишет РИА Новости, «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, при подрыве заряда он разрушается, а радиоактивная «начинка» распыляется ударной волной.

В ноябре 2022 года в МИД России отмечали, что Киев по-прежнему располагает возможностями для изготовления и применения «грязной бомбы».