ФСБ: разведка Украины планировала совершить в России теракт с «грязной бомбой»
- РИА Новости
Ведомство заявило, что получило дополнительные данные о причастности Киева к подготовке актов международного терроризма.
Так, во время расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии на аэродроме Северный в Ивановской области стало известно о планах ГУР МО Украины совершить в России теракт с использованием «грязной бомбы».
Как утверждается, в Киеве разрабатывался план по доставке и закладке «грязных бомб», оборудованных таймерами отсрочки для одновременного подрыва.
По плану украинской разведки это должно было привести местность в негодность для проживания людей.
Как пишет РИА Новости, «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, при подрыве заряда он разрушается, а радиоактивная «начинка» распыляется ударной волной.
В ноябре 2022 года в МИД России отмечали, что Киев по-прежнему располагает возможностями для изготовления и применения «грязной бомбы».