ФСБ: два украинских пилота дали признательные показания о терактах в России

Два пилота легкомоторной авиации нового подразделения военной разведки Украины задержаны в результате спецопераций, они дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах в России.

Об этом заявила ФСБ России.

«Два пилота задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых ГУР МОУ террористических актах», — говорится в сообщении.

2 июня стало известно, что МВД совместно с ФСБ обнаружило в Московской области крупный арсенал с десятками пистолетов, автоматов и патронами, задержан один человек.

В мае ФСБ сообщила, что в Новотроицке Оренбургской области был предотвращён теракт, задержан гражданин России 1997 года рождения.

Задержанный заявил на допросе, что планировал «устроить саботаж» по заданию кураторов c Украины.