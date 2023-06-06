ФСБ: два украинских пилота дали признательные показания о терактах в России
- РИА Новости
Об этом заявила ФСБ России.
«Два пилота задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых ГУР МОУ террористических актах», — говорится в сообщении.
2 июня стало известно, что МВД совместно с ФСБ обнаружило в Московской области крупный арсенал с десятками пистолетов, автоматов и патронами, задержан один человек.
В мае ФСБ сообщила, что в Новотроицке Оренбургской области был предотвращён теракт, задержан гражданин России 1997 года рождения.
Задержанный заявил на допросе, что планировал «устроить саботаж» по заданию кураторов c Украины.